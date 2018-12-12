12 Дек. 11:14 2018-12-12T15:53:09+03:00

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Тренерский штаб основной сборной России, которая в настоящий момент готовится к Кубку Первого канала, решил, что нападающий Антон Бурдасов не сыграет на турнире и отправится в расположении олимпийской сборной.

Напомним, ранее руководство «Салавата Юлаева» попросило Федерацию хоккея России дать возможность Бурдасову сыграть против финского «Йокерита», матч против которого проходил 11 декабря, в то время, как сбор национальной команды стартовал на день раньше, 10 декабря.

Похоже, это нестыковка не пришлась по душе тренерскому штабу, и уфимский нападающий упустил возможность сыграть за основную сборную.

В составе команды Ильи Воробьева сейчас находится другой «юлаевец» Александр Кадейкин. Он приехал на сбор 10-го числа и пропустил игру с «Йокеритом».

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря. Соперники у России традиционные – Чехия, Швеция и Финляндия.