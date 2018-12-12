2018-12-12T10:50:07+03:00
Общество

В Уфе прокуратура добилась запрета на работу нелегальных перевозчиков

Суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе суд удовлетворил требование прокуратуры о запрете нелегальных перевозчиков. Надзорное ведомство инициировало проверку, где и обнаружилось, что компания «Транс-Лайн» занималась пассажирскими перевозками, не имея на то соответствующего свидетельства. Хотя по закону перевозчик по муниципальному маршруту определяется на основании конкурса, который проводит местное самоуправление.

- По данному факту прокурор обратился в суд, потребовав прекратить незаконную деятельность. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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