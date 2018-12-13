2018-12-13T06:22:27+03:00
Происшествия

Жителей многоквартирного дома в Уфе напугал окровавленный лифт

Жильцыдома гадают, что могло случиться, и где сейчас пострадавший
Яна Базекина
Поделиться:
Уфимцы уверены: в лифте произошло что-то страшноеУфимцы уверены: в лифте произошло что-то страшное
Изменить размер текста:

Неприятный сюрприз обнаружили сегодня утром жители одного из домов на Бульваре молодежи. Весь лифт был залит кровью, а стены усеяны кровавыми отпечатками. Причем самого пострадавшего поблизости не наблюдалось. Жуткие фотографии тут же разлетелись по социальным сетям, и теперь комментаторы гадают: что же могло произойти.

- Может, кого-то убили? – задается вопросом Минибай К.

- Ага, а еще расчленили, - иронизирует Алия Г.

Ни криков, ни шума борьбы никто из жильцов ночью не слышал

Ни криков, ни шума борьбы никто из жильцов ночью не слышал

Большинство уфимцев сошлись во мнении, что кто-то из жильцов сильно поранился и не смог остановить кровотечение, пока ехал в лифте. Тем более, что ни криков, ни шума борьбы никто из жильцов дома ночью не слышал.

Похожая история произошла в октябре прошлого года, когда всю Башкирию облетела ужасающая фотография залитого кровью лифта. Причем «знающие» люди утверждали, что тогда грабители жестко изрезали молодого мужчину, и, спасаясь от нападавших, он вынужден был прятаться в лифте, пока не подоспела помощь. Вот только на самом деле все оказалось куда прозаичнее. В МВД республики заявили, что житель дома попросту застрял в лифте и попытался открыть двери самостоятельно, но сильно порезался – вот и кровь на стенах и на полу лифта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В массовом ДТП под Уфой пострадали три человека
В Уфе осудят водителя самосвала, который насмерть сбил 12-летнюю девочку в Михайловке
Руководителя «Турбаслинского бройлера» обвинили в коммерческом подкупе
В Уфе осудят заведующую аптекой, которая дала крупную взятку полицейскому
Жители Сибая вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе
В Уфе прекращены поиски 17-летнего первокурсника
Долгая дорога домой: рейс «ИрАэро» из Китая в Уфу вновь задержан
В Уфе заведующая аптекой попалась на взятке полицейскому
Суд принял иск сына дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева
В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра финансов
Экс-зампрокуророра Башкирии привезли в Уфу для следственных действий
Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком
Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей
Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей