Жителей многоквартирного дома в Уфе напугал окровавленный лифт

13 Дек. 06:22 2018-12-13T06:22:27+03:00

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Неприятный сюрприз обнаружили сегодня утром жители одного из домов на Бульваре молодежи. Весь лифт был залит кровью, а стены усеяны кровавыми отпечатками. Причем самого пострадавшего поблизости не наблюдалось. Жуткие фотографии тут же разлетелись по социальным сетям, и теперь комментаторы гадают: что же могло произойти.

- Может, кого-то убили? – задается вопросом Минибай К.

- Ага, а еще расчленили, - иронизирует Алия Г.

Ни криков, ни шума борьбы никто из жильцов ночью не слышал

Большинство уфимцев сошлись во мнении, что кто-то из жильцов сильно поранился и не смог остановить кровотечение, пока ехал в лифте. Тем более, что ни криков, ни шума борьбы никто из жильцов дома ночью не слышал.

Похожая история произошла в октябре прошлого года, когда всю Башкирию облетела ужасающая фотография залитого кровью лифта. Причем «знающие» люди утверждали, что тогда грабители жестко изрезали молодого мужчину, и, спасаясь от нападавших, он вынужден был прятаться в лифте, пока не подоспела помощь. Вот только на самом деле все оказалось куда прозаичнее. В МВД республики заявили, что житель дома попросту застрял в лифте и попытался открыть двери самостоятельно, но сильно порезался – вот и кровь на стенах и на полу лифта.