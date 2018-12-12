В уфимской школе после распыления баллончика пострадали 15 учеников

12 Дек. 09:59 2018-12-12T10:09:21+03:00

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Сегодня утром в службу спасения поступило сообщение, что в одной из школ Демского района десятиклассник распылил перцовый баллончик прямо на втором этаже. В итоге 15 учеников были вынуждены обратиться за помощью в медпункт, жалуясь на затрудненное дыхание и слезотечение. Врачи приняли решение отправить восемь школьников на «скорой» в больницу для обследования и лечения.

- Все учащиеся школы были эвакуированы, сейчас проводится проветривание помещений. – рассказали в пресс-службе «Управления гражданской защиты по Уфе». – Причины и обстоятельства инцидента выясняются.