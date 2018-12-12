2018-12-12T09:29:21+03:00
Происшествия

В Уфе «Мерседес» наехал на семилетнего мальчика

Ребенок вместе с мамой переходил дорогу в положенном месте
Яна Базекина
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера вечером, 11 декабря, в Уфе произошло ДТП, едва не унесшее жизнь маленького ребенка. Как рассказали в пресс-службе «Управления гражданской защиты», около 21.30 семилетний мальчик вместе с мамой переходил дорогу на улице Бессонова . Неожиданно вылетел «Мерседес» и сбил малыша. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. К счастью, малыш не получил видимых серьезных травм, однако, врачи приняли решение доставить его в больницу для тщательного обследования.

- Установлено, что ребенок переходил с мамой дорогу в положенном месте, - рассказали в пресс-службе «Управления гражданской защиты». – Детали и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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