В Уфе «Мерседес» наехал на семилетнего мальчика

12 Дек. 09:29 2018-12-12T09:29:21+03:00

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Вчера вечером, 11 декабря, в Уфе произошло ДТП, едва не унесшее жизнь маленького ребенка. Как рассказали в пресс-службе «Управления гражданской защиты», около 21.30 семилетний мальчик вместе с мамой переходил дорогу на улице Бессонова . Неожиданно вылетел «Мерседес» и сбил малыша. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. К счастью, малыш не получил видимых серьезных травм, однако, врачи приняли решение доставить его в больницу для тщательного обследования.

- Установлено, что ребенок переходил с мамой дорогу в положенном месте, - рассказали в пресс-службе «Управления гражданской защиты». – Детали и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.