В Уфе сгорели два дома: серьезно пострадал один человек

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-12T08:59:39+03:00

Соседи рассказали, что пенсионера с ожогами увезли в реанимацию

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Страшную картину наблюдали вчера, 11 декабря, жители частного сектора в уфимском Затоне. Черные клубы дыма затянули все небо, а зарево от полыхавшего пламени было видно за несколько сотен метров. Перепуганные жильцы немедленно вызвали пожарных и скорую помощь.

- На месте работали силы и средства МЧС: три единицы техники и семь человек, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Соседи рассказали, что сначала загорелся один деревянный дом, а потом пламя перекинулось и на соседнее строение.

В одном из домов жил дедушка, сейчас находится в реанимации, сильно обгорел, - говорит очевидец пожара. – Многие начали уже деньги собирать, жилье-то надо восстанавливать, да и на лечение пригодится.