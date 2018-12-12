2018-12-12T08:25:08+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись две иномарки и грузовик: два человека пострадали

Виновник аварии был пьян и нарушил правила дорожного движения
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера, 11 декабря, в Уфе произошло серьезное ДТП. Примерно в 20.30 на улице Трамвайной автомобиль Renault Sandero пошел на обгон и столкнулся с попутным Nissan Almera. От удара иномарку отбросило, и в нее врезался попутный грузовик Daf. В результате аварии различные травмы и ушибы получили 31-летний водитель «Ниссана» и 41-летняя пассажирка «Рено» - все они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В причинах и обстоятельствах аварии теперь разбираются сотрудники дорожной полиции. Отмечается, что на момент столкновения виновник аварии, водитель «Рено Сандеро» был пьян.

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