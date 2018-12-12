Жители Башкирии жалуются на ядовитый смог

12 Дек. 07:58 2018-12-12T07:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Сибая уже третий день жалуются на едкий смог, окутавший город. Многие сетуют на едкий запах, от которого слезятся глаза и першит в горле. При этом источник дыма до сих пор не был обнаружен. Представители «Учалинского ГОКа» и «Сибайского завода буровых реагентов», в свою очередь, отрицают причастность к появлению смога в городе, ведь никаких сбоев в работе предприятий не было.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», из Уфы в Сибай выехала передвижная лаборатория, которая возьмет необходимые пробы воздуха, установит количество вредных примесей и их происхождение. Как рассказали на круглом столе в Минэкологии республики, результаты будут готовы уже в ближайшее время.