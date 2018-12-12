2018-12-12T07:58:36+03:00
Общество

Жители Башкирии жалуются на ядовитый смог

Из Уфы выехали специалисты, которые возьмут пробы воздуха
Яна Базекина
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Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"
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Жители Сибая уже третий день жалуются на едкий смог, окутавший город. Многие сетуют на едкий запах, от которого слезятся глаза и першит в горле. При этом источник дыма до сих пор не был обнаружен. Представители «Учалинского ГОКа» и «Сибайского завода буровых реагентов», в свою очередь, отрицают причастность к появлению смога в городе, ведь никаких сбоев в работе предприятий не было.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», из Уфы в Сибай выехала передвижная лаборатория, которая возьмет необходимые пробы воздуха, установит количество вредных примесей и их происхождение. Как рассказали на круглом столе в Минэкологии республики, результаты будут готовы уже в ближайшее время.

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