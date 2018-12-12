БК «Уфимец» заплатит за харассмент капитана

12 Дек. 07:18 2018-12-12T07:18:44+03:00

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Секс-скандал в российском баскетболе практически исчерпан: накануне Федерация баскетбола России наложила штраф на башкирский клуб «Уфимец», назвав поведение капитана команды неспортивным. В директорате Федерации изучили скандальную видеозапись эпизода с участием Артема Исакова и девушки из группы поддержки команды «АлтайБаскет».

Напомним, сам случай вызвал волну возмущения по всей стране, когда в сеть попала видеозапись, на которой отчетливо видно, как капитан уфимской команды дотрагивается до чирлидерши команды соперника. Сам он в последствии заявлял, что касание было случайным и никаких грязных мыслей у него не было. Девушка не стала терпеть подобное поведение и пожаловалась руководству своего клуба.

И вот, наконец история с харассментом в российском баскетболе практически завершилась. БК «Уфимец» выплатит штраф за неспортивное поведение своего капитана.