В Башкирии запустят программу «Сельский педагог»

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-12T06:58:24+03:00

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Накануне на пресс-конференции в медиацентре «Россия»и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что в скором времени в республике стартует программа «Сельский педагог». Она будет своеобразным аналогом программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Задача новой программы – привлечь учителей в сельскую местность, ведь их там катастрофически не хватает. Поручение о разработке и запуске «Сельского педагога» дал минобру республики Радий Хабиров.

Также на пресс-конференции Айбулат Хажин отметил, что в рамках программы будет дополнительно профинансирована категория учителей, которые работают именно в сельской местности. Он признал, что выпускники педагогических вузов не идут работать по специальности и назвал это «серьезной проблемой».