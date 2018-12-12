В Башкирии запустят программу «Сельский педагог»
Накануне на пресс-конференции в медиацентре «Россия»и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что в скором времени в республике стартует программа «Сельский педагог». Она будет своеобразным аналогом программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Задача новой программы – привлечь учителей в сельскую местность, ведь их там катастрофически не хватает. Поручение о разработке и запуске «Сельского педагога» дал минобру республики Радий Хабиров.
Также на пресс-конференции Айбулат Хажин отметил, что в рамках программы будет дополнительно профинансирована категория учителей, которые работают именно в сельской местности. Он признал, что выпускники педагогических вузов не идут работать по специальности и назвал это «серьезной проблемой».