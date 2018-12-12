2018-12-12T06:44:19+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе грузовик на буксире столкнулся с легковушкой, один человек пострадал

Авария произошла вечером в минувший вторник
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В Архангельском районе Башкирии в минувший вторник, 11 декабря, произошла необычная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, около 18:00 на 76 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк легковушка «Hyundai Sonata» столкнулась с тягачом «Iveco». Примечательно, что грузовик ехал на буксире. Столкновение произошло, когда оба автомобиля двигались в противоположных направлениях.

По данным дорожной полиции, 37-летний водитель легковой иномарки получил повреждения, его госпитализировали в ближайшую больницу. Причины аварии уточняют сотрудники ГИБДД.

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