12 Дек. 06:44 2018-12-12T08:11:37+03:00

Мальчик и его 37-летний отец, водитель "Сонаты", доставлены в больницу

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В Архангельском районе Башкирии в минувший вторник, 11 декабря, произошла необычная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, около 18:00 на 76 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк легковушка «Hyundai Sonata» столкнулась с тягачом «Iveco». Примечательно, что грузовик ехал на буксире. Столкновение произошло, когда оба автомобиля двигались в противоположных направлениях.

По данным дорожной полиции, 37-летний водитель легковой иномарки и его семилетний сын получили травмы и ушибы, их госпитализировали в ближайшую больницу. Причины аварии уточняют сотрудники ГИБДД.