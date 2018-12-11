МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана

СЕГОДНЯ 20:40 2018-12-11T20:40:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие сутки на дорогах Башкирии ожидается опасное погодное явление – сильный туман. Из-за него видимость на некоторых участках автомобильных дорог упадет до 500 метров. В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение.

В экстренном ведомстве отмечают, что всем водителям стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявить аккуратность при управлении автомобилем.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, ситуация с видимостью продолжает ухудшаться. В предстоящую среду прогнозируется снижение видимости на дорогах до 50 метров.