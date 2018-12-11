2018-12-11T20:40:35+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана

Экстренное ведомство сообщает об ухудшении погодных условий
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В ближайшие сутки на дорогах Башкирии ожидается опасное погодное явление – сильный туман. Из-за него видимость на некоторых участках автомобильных дорог упадет до 500 метров. В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение.

В экстренном ведомстве отмечают, что всем водителям стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявить аккуратность при управлении автомобилем.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, ситуация с видимостью продолжает ухудшаться. В предстоящую среду прогнозируется снижение видимости на дорогах до 50 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии чиновникам разрешили покупать автомобили подороже
Обещал - сделал: Радий Хабиров выполнил пожелание школьного водителя из Башкирии
Власти Башкирии пообещали ликвидировать очереди в детсады к 2024 году
Застрявшие в Китае туристы из Уфы завтра вылетят домой
В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь
Коммерсант дал взятку полицейскому, чтобы избежать крупного штрафа
Двоих жителей Башкирии осудили за нападение на таксиста
Судебный пристав в Уфе присваивала деньги должников
В Башкирии долги управляющих компаний составили 4,3 млрд рублей
Стало известно, как будут работать уфимские поликлиники в новогодние праздники
Житель Башкирии всполошил всю республику фейковой новостью о найденном на трассе ребенке
В Башкирии ожидаются опасные погодные явления
«Отправился на поиски мамы»: в Уфе ребенок ушел из дома, заскучав в одиночестве
47-летняя жительница Башкирии жестоко убила свекровь
В Уфе на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 млн рублей
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В мэрии Уфы назначили сразу трех новых начальников управлений
Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках
В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
Мэр Уфы озвучил «новогодние» требования
Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил чиновник из Московской области
В Башкирии столкнулись «Renault» и КамАЗ, погибла женщина
В Уфе десятки квартир остались без электричества
В Уфе демонтируют здание школы, построенной в 1936 году