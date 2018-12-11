2018-12-11T20:40:35+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана

Экстренное ведомство сообщает об ухудшении погодных условий
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В ближайшие сутки на дорогах Башкирии ожидается опасное погодное явление – сильный туман. Из-за него видимость на некоторых участках автомобильных дорог упадет до 500 метров. В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение.

В экстренном ведомстве отмечают, что всем водителям стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявить аккуратность при управлении автомобилем.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, ситуация с видимостью продолжает ухудшаться. В предстоящую среду прогнозируется снижение видимости на дорогах до 50 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона