2018-12-11T20:10:13+03:00
Политика

В Башкирии чиновникам разрешили покупать автомобили подороже

Соответствующее постановление подписал врио главы региона
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому была повышена предельная стоимость автомобилей, которые могут покупать местные чиновники. Этот лимит был установлен в марте 2014 года и предполагал, что служебные машины для местных чиновников нельзя покупать дороже чем за 1,2 млн рублей. Исключением были только автомобили для главы республики, руководителя его администрации, премьера башкирского правительства и вице-премьеров, а также для председателя Курултая.

После подписания постановления Радием Хабировым лимит на покупки автомобилей стал 1,7 млн рублей. Теперь министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители смогут покупать служебные машины не дороже этой суммы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на текст документа.

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