2018-12-11T19:01:10+03:00
Политика

Обещал - сделал: Радий Хабиров выполнил пожелание школьного водителя из Башкирии

Врио главы республики поручил купить закупить новые автобусы для сельских школ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил о том, что с его подачи из республиканского бюджета было выделено 242 млн рублей для покупки школьных автобусов. Он подчеркнул, что у этого решения есть предыстория.

- В конце октября в Абзелиловском районе познакомился с водителем школьного автобуса. Каждый день он проезжает по 100 км: утром собирает детей с близлежащих деревень, а вечером развозит их по домам. Видно, что к автобусу он относится по-хозяйски. Внутри чисто, аккуратно, тепло… Но всё же машина очень старая. Ей уже больше 10 лет. Свой ресурс она давно исчерпала, - написал Хабиров на своей странице.

По словам главы региона в той поездке он пообещал водителю купить для их школы новый автобус. И вот, спустя чуть больше месяца, в районы отправляются 35 новых автобусов. Хабиров подчеркнул, что в ближайшее время новенькие школьные автобусы появятся еще в 217 районах Башкирии.

- Убежден, что детишки наши должны ездить в школу в нормальных, комфортных условиях, не опасаясь, что автобус по дороге сломается, что там будет холодно или грязно. И эту работу мы будем продолжать, - подытожил Радий Хабиров.

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