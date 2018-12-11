2018-12-11T19:01:10+03:00
Политика

Обещал - сделал: Радий Хабиров выполнил пожелание школьного водителя из Башкирии

Врио главы республики поручил купить закупить новые автобусы для сельских школ
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил о том, что с его подачи из республиканского бюджета было выделено 242 млн рублей для покупки школьных автобусов. Он подчеркнул, что у этого решения есть предыстория.

- В конце октября в Абзелиловском районе познакомился с водителем школьного автобуса. Каждый день он проезжает по 100 км: утром собирает детей с близлежащих деревень, а вечером развозит их по домам. Видно, что к автобусу он относится по-хозяйски. Внутри чисто, аккуратно, тепло… Но всё же машина очень старая. Ей уже больше 10 лет. Свой ресурс она давно исчерпала, - написал Хабиров на своей странице.

По словам главы региона в той поездке он пообещал водителю купить для их школы новый автобус. И вот, спустя чуть больше месяца, в районы отправляются 35 новых автобусов. Хабиров подчеркнул, что в ближайшее время новенькие школьные автобусы появятся еще в 217 районах Башкирии.

- Убежден, что детишки наши должны ездить в школу в нормальных, комфортных условиях, не опасаясь, что автобус по дороге сломается, что там будет холодно или грязно. И эту работу мы будем продолжать, - подытожил Радий Хабиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Башкирии пообещали ликвидировать очереди в детсады к 2024 году
Застрявшие в Китае туристы из Уфы завтра вылетят домой
В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь
Коммерсант дал взятку полицейскому, чтобы избежать крупного штрафа
Двоих жителей Башкирии осудили за нападение на таксиста
Судебный пристав в Уфе присваивала деньги должников
В Башкирии долги управляющих компаний составили 4,3 млрд рублей
Стало известно, как будут работать уфимские поликлиники в новогодние праздники
Житель Башкирии всполошил всю республику фейковой новостью о найденном на трассе ребенке
В Башкирии ожидаются опасные погодные явления
«Отправился на поиски мамы»: в Уфе ребенок ушел из дома, заскучав в одиночестве
47-летняя жительница Башкирии жестоко убила свекровь
В Уфе на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 млн рублей
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В мэрии Уфы назначили сразу трех новых начальников управлений
Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках
В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
Мэр Уфы озвучил «новогодние» требования
Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил чиновник из Московской области
В Башкирии столкнулись «Renault» и КамАЗ, погибла женщина
В Уфе десятки квартир остались без электричества
В Уфе демонтируют здание школы, построенной в 1936 году