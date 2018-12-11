Власти Башкирии пообещали ликвидировать очереди в детсады к 2024 году

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-11T18:42:32+03:00

Ранее в башкирском правительстве заявляли, что их нет

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Накануне на пресс-конференции и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что в республике полностью ликвидируют очереди в детские сады к 2024 году. По словам чиновника, в ближайшие пять лет будут работать над созданием ясельных групп для детей до трех лет. Также до 2020 года построят 49 новых детских садов.

- На эти цели предусмотрено порядка 4,4 млрд рублей федеральной господдержки, около 2 млрд рублей направят из регионального бюджета, – цитирует Айбулата Хажина издание UfaTime.ru.

Башкирские чиновники обещают построить новые детсады в Уфе, Белебее, Кумертау, в Стерлитамакском, Мечетлинском, Белорецком, Зианчуринском, Салаватском. Краснокамском, Бураевском, Чекмагушевском, Уфимском районах.

Не так давно власти республики отмечали, что очередей в детсады Башкирии для детей после трех лет вовсе нет.