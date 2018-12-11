2018-12-11T18:17:30+03:00
Общество

Застрявшие в Китае туристы из Уфы завтра вылетят домой

Авиакомпания, якобы, подтвердила эту информацию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Застрявшие на китайском курорте жители Башкирии завтра, 12 декабря, вылетят на Родину. Об этом сообщает Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на руководство авиакомпании «ИрАэро».

На данный момент известно, что туристов из Башкирии, а их всего 279 человек, доставят в международный аэропорт Уфы на специально отведенном рейсе №868. К слову, ранее предполагалось, что застрявшие на острове Хайнань жители республики приземлятся в башкирской столице сегодня в 7 часов утра.

Как передает Башкирское спутниковое телевидение, проблемы у башкирских туристов начались из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиакомпанией. На данный момент сумма долга составляет порядка 2,5 млн долларов.

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