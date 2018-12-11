Двоих жителей Башкирии осудили за нападение на таксиста

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-11T15:46:11+03:00

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В Белебеевском районном суде вынесли приговор в отношении двоих жителей Октябрьского. Они обвиняются в разбойном нападении на таксиста. Злоумышленники хотели завладеть его машиной.

Установлено, что в сентябре 2017 года двое мужчин, 26 и 27 лет, употребляли алкоголь, а затем захотели поехать к подруге из Октябрьского в Белебей и вызвали такси. Один из фигурантов дела предложил своему другу задушить водителя бельевой веревкой и забрать его машину себе. Тогда один из обвиняемых, находясь на заднем сиденье автомобиля, накинул на шею водителя заранее приготовленную веревку и стал ею душить его. Потерпевший резко нажал на педаль тормоза и смог ослабить натяжение веревки, освободиться и выбраться из салона. Обвиняемые побежали за таксистом, но ему удалось скрыться от преследователей и вызвать сотрудников полиции. Спустя несколько минут злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Им назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год, второму назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Оба свое наказание будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.