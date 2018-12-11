2018-12-11T15:46:11+03:00
Происшествия

Двоих жителей Башкирии осудили за нападение на таксиста

Злоумышленники хотели завладеть его машиной
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Белебеевском районном суде вынесли приговор в отношении двоих жителей Октябрьского. Они обвиняются в разбойном нападении на таксиста. Злоумышленники хотели завладеть его машиной.

Установлено, что в сентябре 2017 года двое мужчин, 26 и 27 лет, употребляли алкоголь, а затем захотели поехать к подруге из Октябрьского в Белебей и вызвали такси. Один из фигурантов дела предложил своему другу задушить водителя бельевой веревкой и забрать его машину себе. Тогда один из обвиняемых, находясь на заднем сиденье автомобиля, накинул на шею водителя заранее приготовленную веревку и стал ею душить его. Потерпевший резко нажал на педаль тормоза и смог ослабить натяжение веревки, освободиться и выбраться из салона. Обвиняемые побежали за таксистом, но ему удалось скрыться от преследователей и вызвать сотрудников полиции. Спустя несколько минут злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Им назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год, второму назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Оба свое наказание будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона