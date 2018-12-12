Они загрызли трех коз: жители садового товарищества в Уфе опасаются бездомных собак

12 Дек. 07:30 2018-12-12T07:30:21+03:00

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В Уфе в садовом товариществе «Дорожник», что в Демском районе свора бродячих собак пугает местных. Со слов горожан, по улицам бродят около 15-ти собак. Есть информация, что на днях они загрызли трех коз, сообщает портал «UfaCityNews.ru». Горожане беспокоятся за жизни своих детей.

- Больше двух с половиной месяцев эта свора живёт рядом с нами. Ведётся работа по отлову, но собаки так и встречают, и провожают нас голодными глазами. Они подходят близко к домам днём, а по ночам жители просыпаются от их лая, - говорят местные.