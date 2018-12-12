Жители башкирской деревни опасаются волков
Со слов сельчан, животные приходят в деревню
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Жители деревни Баш-Ильчикеево Салаватского района опасаются за свое здоровье и жизнь. В населенный пункт стали приходить волки. Как пишет местная жительница Земфира Шарипова, на днях дикие животные разгрызли дворовую собаку.
В связи с этим сельчане просят главу района не выключать уличные фонари в восемь утра, а подождать до девяти – пока полностью не станет светло.
- Родители боятся за детей, в школу идти очень темно, - пишет женщина. – Пожалуйста, решите проблему с волками, может, егеря их подстрелят.