В Башкирии долги управляющих компаний составили 4,3 млрд рублей
Основная часть долгов приходится на поставку тепловой энергии и горячей воды
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Сегодня, 11 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров провел очередное совещание. На заседании обсудили меры по снижению задолженности управляющих компаний перед организациями за поставленные топливно-энергетические ресурсы.
Общая задолженность составила 3,624 млрд рублей. Часть долгов приходится на поставку тепла и горячей воды.
Как отметил Радий Хабиров, что проблема в нынешней системе оплаты.
- Граждане платят управляющим компаниям, а те чаще всего эти деньги «зажимают», предпочитая копить долги перед поставщиками. А потом вы знаете, что происходит – либо банкротятся, либо всё это просто уходит, - говорит глава.