2018-12-11T13:42:00+03:00
Экономика

В Башкирии долги управляющих компаний составили 4,3 млрд рублей

Основная часть долгов приходится на поставку тепловой энергии и горячей воды
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров провел очередное совещание. На заседании обсудили меры по снижению задолженности управляющих компаний перед организациями за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

Общая задолженность составила 3,624 млрд рублей. Часть долгов приходится на поставку тепла и горячей воды.

Как отметил Радий Хабиров, что проблема в нынешней системе оплаты.

- Граждане платят управляющим компаниям, а те чаще всего эти деньги «зажимают», предпочитая копить долги перед поставщиками. А потом вы знаете, что происходит – либо банкротятся, либо всё это просто уходит, - говорит глава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих жителей Башкирии осудили за нападение на таксиста
Судебный пристав в Уфе присваивала деньги должников
Стало известно, как будут работать уфимские поликлиники в новогодние праздники
Житель Башкирии всполошил всю республику фейковой новостью о найденном на трассе ребенке
В Башкирии ожидаются опасные погодные явления
«Отправился на поиски мамы»: в Уфе ребенок ушел из дома, заскучав в одиночестве
47-летняя жительница Башкирии жестоко убила свекровь
В Уфе на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 млн рублей
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В мэрии Уфы назначили сразу трех новых начальников управлений
Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках
В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
Мэр Уфы озвучил «новогодние» требования
Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил чиновник из Московской области
В Башкирии столкнулись «Renault» и КамАЗ, погибла женщина
В Уфе десятки квартир остались без электричества
В Уфе демонтируют здание школы, построенной в 1936 году