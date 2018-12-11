Судебный пристав в Уфе присваивала деньги должников

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-11T14:33:02+03:00

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В Уфе осудили уже бывшего судебного пристава. Она признана виновной в том, что присваивала деньги должников.

На протяжении четырех лет, с октября 2010 по декабрь 2011 года и с декабря 2016 по март 2017 года, она вносила в заявки на перечисление денег со счета судебных приставов на другие реквизиты, открытые специально для этого. Таким хитрым способом женщина воровала деньги должников. За указанный период времени обвиняемая присвоила почти полтора миллиона рублей.

Поначалу Советский районный суд приговорил ее к условному сроку, однако потом Верховный суд приговорил женщину к реальному сроку. Она отправится в колонию общего режима на четыре года, сообщили в следкоме.