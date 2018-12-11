2018-12-12T14:28:18+03:00
Происшествия

Судебный пристав в Уфе присваивала деньги должников

Ее приговорили к реальному сроку
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе осудили уже бывшего судебного пристава. Она признана виновной в том, что присваивала деньги должников.

На протяжении четырех лет, с октября 2010 по декабрь 2011 года и с декабря 2016 по март 2017 года, она вносила в заявки на перечисление денег со счета судебных приставов на другие реквизиты, открытые специально для этого. Таким хитрым способом женщина воровала деньги должников. За указанный период времени обвиняемая присвоила почти полтора миллиона рублей.

Поначалу Советский районный суд приговорил ее к условному сроку, однако потом Верховный суд приговорил женщину к реальному сроку. Она отправится в колонию общего режима на четыре года, сообщили в следкоме.

В ФССП прокомментировали случай. В ведомстве сообщили, что преступление выявили сотрудники отдела противодействия коррупции УФССП. Они установили, что главный специалист-эксперт по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов внесла в заявки на кассовый расход денежных средств с депозитного счета отдела заведомо ложные сведения о получателе этих денежных средств, а именно данные банковской карты своего знакомого.

- Управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению конфликта интересов. Так, с начала 2018 года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 6 работников, - отметили приставы.

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