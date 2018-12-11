2018-12-11T12:42:04+03:00
Общество

Житель Башкирии всполошил всю республику фейковой новостью о найденном на трассе ребенке

Распространитель информации сказал, что хотел пошутить
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 10 декабря, во многих уфимских группах в социальной сети «Вконтакте» была опубликована фотография плачущего ребенка. Автор поста писал, что мальчика нашли на одной из башкирских трасс, и срочно ищут его родителей. Новость быстро распространилась – каждый хотел помочь найти маму малютки. Но позже выяснилось, что мальчик вовсе не из Башкирии, и он не терялся. Информация оказалась фейковой, сообщили в пресс-службе МВД.

- Поступила информация, что найден мальчик. На сообщение быстро отреагировали сотрудники правоохранительных органов, стали его проверять. Позднее нашли и автора поста – им оказался житель Уфимского района. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел пошутить, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении него сейчас предпринимаются необходимые меры.

Отметим, что это фото неделей ранее «гуляло» и по группам других регионов.

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