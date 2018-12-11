2018-12-11T16:21:41+03:00
Происшествия

Коммерсант дал взятку полицейскому, чтобы избежать крупного штрафа

Однако теперь ему придется выплатить миллион рублей
Эльвина АПАРИНА
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В Мелеузовском районе Башкирии оштрафовали на крупную сумму коммерсанта, который дал взятку полицейскому.

Установлено, что владелец магазина «Планета» продавал контрафактную одежду. Данный факт выявили стражи порядка. Коммерсант, испугавшись крупного штрафа (за этои грозит до 200 тысяч рублей), предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей. Сотрудник правоохранительных органов пресек его незаконные действия.

Как сообщили в прокуратуре, мировой судья оштрафовал организацию на один миллион рублей.

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