В Башкирии ожидаются опасные погодные явления

11 Дек. 11:40 2018-12-11T11:40:37+03:00

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В МЧС по Башкирии предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. Так, сегодня, 11 декабря, местами в республике ожидается туман. На автодорогах видимость составит 500 метров и менее.

Спасатели предупреждают отложить свои поездки и не выезжать на трассы без острой необходимости. В такую погоду автомобилистам стоит быть еще внимательнее и аккуратней.

- При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе, - отметили в ведомстве.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам спасателей и пожарных - 01, 101, 112, 8(347) 233-99-99.