Стало известно, как будут работать уфимские поликлиники в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-11T13:02:46+03:00

Об этом сообщили в минздраве

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Начальник городского отдела охраны здоровья населения на оперативном совещании Радиф Сабиров сообщил, как будут работать больницы и травмпункты в новогодние каникулы.

Так, 31 декабря поликлиники будут работать в первую смену – до обеда, а 1 января – во вторую, после обеда.

Амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать с 30 декабря по 8 января с 8 до 16 часов. В экстренных случаях горожане могут обратиться в приемный покой следующих больниц:

- Лесной проезд, 3 (ГКБ №21);

- Блюхера, 3 (ГКБ №18);

- Шафиева, 2, к3 (клиника БГМУ);

- Нежинская, 28 (ГКБ №18);

- Батырская, 39/2 (больница Скорой медпомощи).