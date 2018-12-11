Стало известно, как будут работать уфимские поликлиники в новогодние праздники
Об этом сообщили в минздраве
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Начальник городского отдела охраны здоровья населения на оперативном совещании Радиф Сабиров сообщил, как будут работать больницы и травмпункты в новогодние каникулы.
Так, 31 декабря поликлиники будут работать в первую смену – до обеда, а 1 января – во вторую, после обеда.
Амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать с 30 декабря по 8 января с 8 до 16 часов. В экстренных случаях горожане могут обратиться в приемный покой следующих больниц:
- Лесной проезд, 3 (ГКБ №21);
- Блюхера, 3 (ГКБ №18);
- Шафиева, 2, к3 (клиника БГМУ);
- Нежинская, 28 (ГКБ №18);
- Батырская, 39/2 (больница Скорой медпомощи).