47-летняя жительница Башкирии жестоко убила свекровь

11 Дек. 10:42 2018-12-11T10:42:34+03:00

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4 ноября в деревне Банибаш Янаульского района произошел крупный пожар, после тушения которого на месте происшествия нашли тело 85-летней пенсионерки. Первоначально не было ясно, носит ли смерть сельчанки криминальный характер. Однако экспертиза показала, что на ее теле были телесные повреждения. После этого по статье 105 УК РФ «Убийство» возбудили уголовное дело.

В ходе расследования выяснили, что пенсионерка ни с кем из деревни не конфликтовала, большую часть времени находилась дома, крупных сумм денег и других ценностей у нее не было.

Подозрения у полицейских и следователей вызвала жена сына погибшей, у которой могли быть обиды на пожилую женщину. Во время допроса она заявила, что в это время была у соседки, где ее видели и другие жители деревни. Однако алиби подозреваемой не подтвердилось, также было установлено, что она специально просила их сказать, что в нужное время они находились рядом, либо видели ее.

Оказалось, что 47-летняя женщина испытывала неприязненные отношения к своей свекрови, потому что та рассказывала о ней гадости сельчанам и подробности их личной жизни с мужем. В тот день злоумышленница пришла к пенсионерке, избила ее до смерти, подожгла дом и ушла к соседке в баню.

Сейчас она задержана, однако в совершении преступления не созналась. Ее заключили под стражу, сообщили в следкоме Башкирии.