В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь

11 Дек. 17:17 2018-12-11T17:17:46+03:00

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На оперативном совещании 11 декабря в мэрии рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в столице в новогоднюю ночь.

Начальник управления по культуре и искусству Исламетдин Мамбетов сообщил, что на площади перед Русским драмтеатром пройдет праздничный концерт. Как только он закончится, в небе над Уфой прогремит большой салют.

Уже через десять дней, с 21 декабря по 8 января, в культурных учреждениях начнутся новогодние представления. Елка главы Уфы, на которую ездят одаренные дети, запланирована на 24 декабря.