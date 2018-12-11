2018-12-11T17:17:46+03:00
Общество

В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь

В 2 часа ночи в небе прогремит салют
Эльвина АПАРИНА
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В новогоднюю ночь перед Русдрамом пройдет большой концертВ новогоднюю ночь перед Русдрамом пройдет большой концертФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На оперативном совещании 11 декабря в мэрии рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в столице в новогоднюю ночь.

Начальник управления по культуре и искусству Исламетдин Мамбетов сообщил, что на площади перед Русским драмтеатром пройдет праздничный концерт. Как только он закончится, в небе над Уфой прогремит большой салют.

Уже через десять дней, с 21 декабря по 8 января, в культурных учреждениях начнутся новогодние представления. Елка главы Уфы, на которую ездят одаренные дети, запланирована на 24 декабря.

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