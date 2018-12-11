В Уфе на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-11T09:37:54+03:00

Сейчас в Уфе действует 41 хоккейная коробка Фото: Олег УКЛАДОВ

Этой зимой в столице действует 41 хоккейная коробка

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В столице Башкирии на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 миллионов рублей. Об этом рассказали на оперативном совещании в мэрии 11 декабря.

Сейчас в Уфе действует 41 хоккейная коробка. Раиль Мирхайдаров, директор МБУ «Управление жилищного хозяйства», отметил, что в городском бюджете нет средств на их содержание, и финансы на это должны выделять управляющие компании.

Также начальник напомнил про вандализм, что дети сами портят коробки, которыми сами же пользуются.

- Подростки выламывают и исписывают деревянные борта, ломают хоккейные ворота, повреждают покрытия. Всё это влечет дополнительные расходы, - говорит Мирхайдаров.

Ульфат Мустафин, в свою очередь отметил, что содержание детских коробок включат в расходную часть городского бюджета.