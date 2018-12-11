В Уфе на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 млн рублей
В столице Башкирии на содержание хоккейных коробок тратится 7,7 миллионов рублей. Об этом рассказали на оперативном совещании в мэрии 11 декабря.
Сейчас в Уфе действует 41 хоккейная коробка. Раиль Мирхайдаров, директор МБУ «Управление жилищного хозяйства», отметил, что в городском бюджете нет средств на их содержание, и финансы на это должны выделять управляющие компании.
Также начальник напомнил про вандализм, что дети сами портят коробки, которыми сами же пользуются.
- Подростки выламывают и исписывают деревянные борта, ломают хоккейные ворота, повреждают покрытия. Всё это влечет дополнительные расходы, - говорит Мирхайдаров.
Ульфат Мустафин, в свою очередь отметил, что содержание детских коробок включат в расходную часть городского бюджета.