В мэрии Уфы назначили сразу трех новых начальников управлений

11 Дек. 08:28 2018-12-11T08:58:30+03:00

Очередная планерка в мэрии началась с представления новых начальников

Об этом на утренней планерке сообщил Ульфат Мустафин

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В администрации города произошли кадровые изменения. Утренняя планерка в мэрии 1 декабря началась с представления новых начальников управлений.

Замом главы администрации Уфы, который курирует гуманитарный блок вопросов муниципалитета, стала 42-летняя Алина Сулейманова. Ранее она была директором телеканала «Вся Уфа» и являлась депутатом Совета городского округа город Уфа.

Изменился и начальник Управления гражданской защиты столицы. Им назначили 59-летнего Ахметова Рафаэля. Почти 30 лет он служил в Вооруженных силах РФ, затем работал заместителем начальника в Управлении гражданской защиты Уфы.

Генеральным директором Единого рассчетно-кассового центра стала 36-летняя Айгуль Винникова. Свою трудовую деятельность она начала с должности бухгалтера. До нового назначения работала в ЕРКЦ заместителем гендира.