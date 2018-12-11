2018-12-11T08:58:30+03:00
Политика

В мэрии Уфы назначили сразу трех новых начальников управлений

Об этом на утренней планерке сообщил Ульфат Мустафин
Эльвина АПАРИНА
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Очередная планерка в мэрии началась с представления новых начальниковОчередная планерка в мэрии началась с представления новых начальников
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В администрации города произошли кадровые изменения. Утренняя планерка в мэрии 1 декабря началась с представления новых начальников управлений.

Замом главы администрации Уфы, который курирует гуманитарный блок вопросов муниципалитета, стала 42-летняя Алина Сулейманова. Ранее она была директором телеканала «Вся Уфа» и являлась депутатом Совета городского округа город Уфа.

Изменился и начальник Управления гражданской защиты столицы. Им назначили 59-летнего Ахметова Рафаэля. Почти 30 лет он служил в Вооруженных силах РФ, затем работал заместителем начальника в Управлении гражданской защиты Уфы.

Генеральным директором Единого рассчетно-кассового центра стала 36-летняя Айгуль Винникова. Свою трудовую деятельность она начала с должности бухгалтера. До нового назначения работала в ЕРКЦ заместителем гендира.

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