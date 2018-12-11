Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-11T08:15:03+03:00

Рейд провели на въезде в город со стороны аэропорта

Сотрудники полиции проводят рейды на въезде в город

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В Уфе проходят массовые проверки водителей, сообщает Госавтоинспекция города. Сегодня утром, 11 декабря, дорожные полицейские провели рейд на въезде в город со стороны аэропорта.

Инспекторы «тормозили» машины с грязными номерами, тонировкой, проверяли трезв ли автомобилист.

- Мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения и недопущение ДТП с пострадавшими, - отметили в ведомстве.

В ГИБДД просят всех жителей и гостей нашего города с пониманием относиться к принимаемым мерам.