Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках
Сотрудники полиции проводят рейды на въезде в город
Рейд провели на въезде в город со стороны аэропорта
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В Уфе проходят массовые проверки водителей, сообщает Госавтоинспекция города. Сегодня утром, 11 декабря, дорожные полицейские провели рейд на въезде в город со стороны аэропорта.
Инспекторы «тормозили» машины с грязными номерами, тонировкой, проверяли трезв ли автомобилист.
- Мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения и недопущение ДТП с пострадавшими, - отметили в ведомстве.
В ГИБДД просят всех жителей и гостей нашего города с пониманием относиться к принимаемым мерам.