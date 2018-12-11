В Уфе включили новогоднюю иллюминацию
Ночные улицы заиграли яркими цветами
Уфа приобрела новогодний внешний вид
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На уфимских улицах включили порядка 37 километров новогодних гирлянд.
Власти Уфы к Новому году установили на улицах города порядка 37 километров новогодних украшений и 91,5 тысяч ламп.
Напомним, что ранее в руководстве республики озвучили дату, к которой улицы городов региона должны принять новогодний облик. Уфимская администрация сроки дедлайна выдержала – к 10 декабря появилась праздничная иллюминация, ледяные сооружения и елки.
Фонари и украшения в столице республики установили в виде флагов республики, страны и куниц как символа Уфы.