2018-12-11T07:09:12+03:00
Общество

Мэр Уфы озвучил «новогодние» требования

Глава города обратился к своим подчиненным
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин рассказал о требованиях к проведению новогодних праздниковУльфат Мустафин рассказал о требованиях к проведению новогодних праздников
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о требованиях к проведению новогодних праздников в столице.

- Обращаю вниманию, что на всех новогодних площадках должны быть организованы игры и забавы для граждан. Также прошу организовать безопасность. Чтобы никаких ЧП и инцидентов не было, - отметил мэр.

От коммунальщиков сити-менеджер потребовал очистить новогодние площадки к утру первого января. Вполне вероятно, что после гуляний на них остается мусор.

- Детишки побегут играть уже утром. Сделайте так, чтобы все там было нормально, - подытожил Мустафин.

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