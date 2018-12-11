Мэр Уфы озвучил «новогодние» требования
Глава города обратился к своим подчиненным
Ульфат Мустафин рассказал о требованиях к проведению новогодних праздников
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о требованиях к проведению новогодних праздников в столице.
- Обращаю вниманию, что на всех новогодних площадках должны быть организованы игры и забавы для граждан. Также прошу организовать безопасность. Чтобы никаких ЧП и инцидентов не было, - отметил мэр.
От коммунальщиков сити-менеджер потребовал очистить новогодние площадки к утру первого января. Вполне вероятно, что после гуляний на них остается мусор.
- Детишки побегут играть уже утром. Сделайте так, чтобы все там было нормально, - подытожил Мустафин.