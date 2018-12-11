Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил чиновник из Московской области
Радий Хабиров подписал соответствующий указ
Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил Геннадий Разумикин
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Геннадий Разумикин стал главой госкомитета Башкирии по информатизации.
Информация о новом назначении появилась на сайте главы Башкирии. Еще одним указом врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку прошлого председателя ведомства Расула Таипова по собственному желанию.
Геннадий Разумикин родился в 1976 году в Уфе. Выпускник УГНТУ. С 2004 по 2011 годы руководил «Радио Булгар». В 2011 - 2013 годах был руководителем «Курортов северного Кавказа». В 2014 – 2018 годах трудился заместителем руководителя администрации города Истра в Московской области.