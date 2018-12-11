В Башкирии столкнулись «Renault» и КамАЗ, погибла женщина

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-11T06:28:56+03:00

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В Янаульском районе водитель «Renault» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, погибла 55-летняя пассажирка легковушки.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 206 километре дороги Уфа-Янаул. 56-летний житель Татышлинского района ехал за рулем «Renault» в сторону Янаула вместе со своей супругой. На одном участке он, по предварительной версии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тяжелым грузовиком, ехавшим в попутном направлении. После удара оба автомобиля оказались в кювете. К несчастью, в аварии погибла 55-летняя супруга водителя иномарки.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали шесть ДТП, в которых погиб один человек и еще семь получили травмы.