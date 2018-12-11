В Уфе десятки квартир остались без электричества

11 Дек. 06:18 2018-12-11T06:18:27+03:00

В Уфе из-за коммунальной аварии четыре дома остались без электричества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером в Уфе жители четырех домов по проспекту Октября остались без электричества из-за короткого замыкания.

По данным уфимской мэрии, неприятный инцидент произошел во дворе дома по проспекту Октября, 84/3. На месте случилось короткое замыкание проводов на линии электропередачи. Из-за этого жители четырех ближайших пятиэтажек остались без электричества. На место выехали специалисты Управления гражданской защиты и группа пожарно-спасательного гарнизона Уфы.

По всей видимости, специалисты вскоре устранили последствия аварии.