В Уфе десятки квартир остались без электричества
Авария произошла из-за короткого замыкания
В Уфе из-за коммунальной аварии четыре дома остались без электричестваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минувшим вечером в Уфе жители четырех домов по проспекту Октября остались без электричества из-за короткого замыкания.
По данным уфимской мэрии, неприятный инцидент произошел во дворе дома по проспекту Октября, 84/3. На месте случилось короткое замыкание проводов на линии электропередачи. Из-за этого жители четырех ближайших пятиэтажек остались без электричества. На место выехали специалисты Управления гражданской защиты и группа пожарно-спасательного гарнизона Уфы.
По всей видимости, специалисты вскоре устранили последствия аварии.