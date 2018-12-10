2018-12-10T18:42:06+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина зарезал своего друга, а затем пытался убить супругу

Драма разыгралась в Гафурийском районе
Эльвина АПАРИНА
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8 декабря в частном доме в одной из деревень Гафурийского района Башкирии было найдено тело 36-летнего мужчины. В тот же день в больницу поступила раненая 42-летняя женщина. Подозреваемого в совершении преступлений задержали, им оказался муж пострадавшей.

Установлено, что в тот день супруги поругались – жена в очередной раз стала предъявлять мужу, что тот не работает. В это время в гостях у них находился их товарищ, которого супруга попросила вступиться за нее. Супруг испугался, что тот начнет его бить, схватил нож и воткнул его в грудь своему другу. Женщина пыталась остановить злоумышленника, однако тот ударил ножом и ее. Пострадавшую спасти удалось, а вот друг получил смертельное ранение и скончался на месте.

- В настоящее время злоумышленник задержан, свою вину он признал, - сообщили в следкоме РБ.

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