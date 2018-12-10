В Башкирии мужчина зарезал своего друга, а затем пытался убить супругу

10 Дек. 18:42 2018-12-10T18:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

8 декабря в частном доме в одной из деревень Гафурийского района Башкирии было найдено тело 36-летнего мужчины. В тот же день в больницу поступила раненая 42-летняя женщина. Подозреваемого в совершении преступлений задержали, им оказался муж пострадавшей.

Установлено, что в тот день супруги поругались – жена в очередной раз стала предъявлять мужу, что тот не работает. В это время в гостях у них находился их товарищ, которого супруга попросила вступиться за нее. Супруг испугался, что тот начнет его бить, схватил нож и воткнул его в грудь своему другу. Женщина пыталась остановить злоумышленника, однако тот ударил ножом и ее. Пострадавшую спасти удалось, а вот друг получил смертельное ранение и скончался на месте.

- В настоящее время злоумышленник задержан, свою вину он признал, - сообщили в следкоме РБ.