В Башкирии без вести пропал 41-летний Алик Шарипов
Мужчина не выходит на связь больше недели
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В Альшеевском районе Башкирии ищут 41-летнего Алика Шарипова, который пропал 2 декабря в деревне Старо-Аккулаево. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики распространили по социальным сетям ориентировку.
Приметы: рост 180 см, короткие волосы, на лбу родинка.
Был одет в черную куртку, белую футболку и черные брюки.
Если вам известно, где находится Алик, сообщите по телефонам: в полицию – 02 (для стационарных), 020 (для мобильных) или волонтерам 8-927-969-89-19.