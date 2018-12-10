2018-12-10T21:38:17+03:00
Происшествия

Трехлетний ребенок в Башкирии упал в ведро с кипятком и умер

Трагический случай произошел в Мишкинском районе
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На днях в Мишкинском районе республики произошла трагедия – в кипятке обварился мальчик. Его экстренно госпитализировали в центральную районную больницу, но спасти ребенка не удалось – он получил смертельные травмы и скончался в реанимации, сообщает ГТРК-Башкортостан со ссылкой на собственный источник.

Известно, что малыша к бабушке и дедушке привезли родители из Уфы. Во время игры мальчик упал в ведро.

В следкоме прокомментировали, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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