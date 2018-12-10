На дорогах Башкирии установят 112 новых комплексов фотофиксации нарушений
Об изменениях рассказал Радий Хабиров
В Башкирии появятся дополнительные камеры фиксации нарушений на дорогах
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Радий Хабиров распорядился установить в Башкирии 112 дополнительных камер фотофиксации нарушений на дорогах.
Врио глава Башкирии отметил, что установка камер помогает значительно снизить количество ДТП на опасных участках дорог.
- На дорогах необходимо установить как минимум 660 камер. Это большие затраты. В следующем году мы установим 112 комплексов – 62 стационарных и 50 передвижных. Таким образом, мы закроем наиболее опасные участки дорог, - отметил Хаибров.
Глава республики предложил использовать внебюджетные средства для закупки камер. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регион.