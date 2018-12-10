Начальник ГИБДД Уфы покинул свой пост
Информацию подтвердил Динар Гильмутдинов
Главный гаишник Уфы покинул свой пост
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Сегодня, 10 декабря, стало известно, что Ильнур Садыков покидает пост главного автоинспектора Уфы.
Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что подполковник в скором времени покинет высокий пост. Сообщалось, что Садыков уйдет на руководящую должность в МВД Уфы.
Сегодня информацию об отставке Садыкова подтвердил Динар Гильмутдинов.
- С Ильнуром Зафировичем мы проработали порядка 20 лет. Он прошел долгий путь, и в 2015 году возглавил столичное ГИБДД, - сообщил главный автоинспектор Башкирии.
Известно, что Садыков займет место начальника тыла управления МВД Уфы.