Начальник ГИБДД Уфы покинул свой пост

10 Дек. 15:41 2018-12-10T15:41:08+03:00

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Сегодня, 10 декабря, стало известно, что Ильнур Садыков покидает пост главного автоинспектора Уфы.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что подполковник в скором времени покинет высокий пост. Сообщалось, что Садыков уйдет на руководящую должность в МВД Уфы.

Сегодня информацию об отставке Садыкова подтвердил Динар Гильмутдинов.

- С Ильнуром Зафировичем мы проработали порядка 20 лет. Он прошел долгий путь, и в 2015 году возглавил столичное ГИБДД, - сообщил главный автоинспектор Башкирии.

Известно, что Садыков займет место начальника тыла управления МВД Уфы.