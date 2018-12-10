2018-12-10T19:29:45+03:00
Спорт

Сергей Томаров возглавит отдел аналитики «Уфы»

Бывший тренер получил новую должность
Рустем АХУНОВ
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Сергей Томаров (справа) получил должность руководителя отдела аналитики «Уфы»Сергей Томаров (справа) получил должность руководителя отдела аналитики «Уфы»
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Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» получил новую должность в системе команды.

По словам генерального директора «горожан» Шамиля Газизова, Томаров возглавит аналитический отдел команды.

- Такой отдел уже существует, сейчас в нем работает Алексей Буртовой, - рассказал Газизов.

Напомним, что Сергей Томаров ушел в отпуск после того, как его на посту главного тренера 7 ноября сменил Дмитирий Киричинко.

Сейчас уроженец Мелеуза будет помогать игрокам команды разбирать ошибки, совершаемые на игровом поле.

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