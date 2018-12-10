Сергей Томаров возглавит отдел аналитики «Уфы»
Бывший тренер получил новую должность
Сергей Томаров (справа) получил должность руководителя отдела аналитики «Уфы»
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Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» получил новую должность в системе команды.
По словам генерального директора «горожан» Шамиля Газизова, Томаров возглавит аналитический отдел команды.
- Такой отдел уже существует, сейчас в нем работает Алексей Буртовой, - рассказал Газизов.
Напомним, что Сергей Томаров ушел в отпуск после того, как его на посту главного тренера 7 ноября сменил Дмитирий Киричинко.
Сейчас уроженец Мелеуза будет помогать игрокам команды разбирать ошибки, совершаемые на игровом поле.