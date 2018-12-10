Самолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-10T15:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет, летевший по рейсу Тюмень-Уфа.

По данным ТАСС, пилотам пришлось совершить экстренную посадку по техническим причинам. Сообщается, что во время перелета произошло повреждение внешнего слоя лобового стекла. Экипаж решил не рисковать, и приземлил машину в аэропорту соседнего Екатеринбурга.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что самолет прошел предполетную подготовку, в ходе которой не было выявлено неисправностей. Оставшиеся в аэропорту пассажиры доберутся до Уфы на другом самолете перевозчика.