2018-12-10T15:01:18+03:00
Происшествия

Самолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

У машины повредилось лобовое стекло
Рустем АХУНОВ
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Самолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в аэропорту ЕкатеринбургаСамолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в аэропорту ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет, летевший по рейсу Тюмень-Уфа.

По данным ТАСС, пилотам пришлось совершить экстренную посадку по техническим причинам. Сообщается, что во время перелета произошло повреждение внешнего слоя лобового стекла. Экипаж решил не рисковать, и приземлил машину в аэропорту соседнего Екатеринбурга.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что самолет прошел предполетную подготовку, в ходе которой не было выявлено неисправностей. Оставшиеся в аэропорту пассажиры доберутся до Уфы на другом самолете перевозчика.

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