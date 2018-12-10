Самолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
У машины повредилось лобовое стекло
Самолет Тюмень-Уфа совершил экстренную посадку в аэропорту ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет, летевший по рейсу Тюмень-Уфа.
По данным ТАСС, пилотам пришлось совершить экстренную посадку по техническим причинам. Сообщается, что во время перелета произошло повреждение внешнего слоя лобового стекла. Экипаж решил не рисковать, и приземлил машину в аэропорту соседнего Екатеринбурга.
В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что самолет прошел предполетную подготовку, в ходе которой не было выявлено неисправностей. Оставшиеся в аэропорту пассажиры доберутся до Уфы на другом самолете перевозчика.