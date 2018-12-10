2018-12-10T19:59:29+03:00
Спорт

Футбольная «Уфа» представила нового «игрока»

Команда пополнилась Дедом Морозом
Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» представил нового игрока команды - Деда МорозаФутбольный клуб «Уфа» представил нового игрока команды - Деда Мороза
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Футбольный клуб «Уфа» представил Деда Мороза в качестве нового «игрока».

Анонс о подписании нового игрока в пресс-службе клуба представили еще на прошлой неделе. Сообщалось, что новый игрок «очень известный нападающий, ветеран, россиянин, семьянин и душа компании». Заинтригованные журналисты собрались на пресс-конференции для того, чтобы вживую увидеть столь одиозную личность.

В «час икс» публике представили Деда Мороза. Символ нового года разыграл среди собравшихся несколько сувениров и пообещал помогать команде.

- С моим приходом в клубе будет больше чудес, - рассказал журналистам Дед Мороз.

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