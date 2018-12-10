Футбольная «Уфа» представила нового «игрока»

СЕГОДНЯ 19:59 2018-12-10T19:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Уфа» представил Деда Мороза в качестве нового «игрока».

Анонс о подписании нового игрока в пресс-службе клуба представили еще на прошлой неделе. Сообщалось, что новый игрок «очень известный нападающий, ветеран, россиянин, семьянин и душа компании». Заинтригованные журналисты собрались на пресс-конференции для того, чтобы вживую увидеть столь одиозную личность.

В «час икс» публике представили Деда Мороза. Символ нового года разыграл среди собравшихся несколько сувениров и пообещал помогать команде.

- С моим приходом в клубе будет больше чудес, - рассказал журналистам Дед Мороз.