Жителей Салавата обвиняют в создании интернет-магазина наркотиков
Трех жителей Стерлитамака обвиняют в создании целой сети по продаже наркотиков в интернете.
По данным прокуратуры, трое преступников оставляли «закладки» на территории Салавата и Стерлитамака. Покупателей они находили в интернете, а после оплаты пересылали координаты тайников, где спрятаны наркотики.
В первом полугодии 2018 года жуликов задержали сотрудники полиции. У преступников изъяли порядка 120 граммов наркотиков, весы и пустые пакетики для упаковки запрещенных веществ.
Сейчас все трое участника группы находятся под стражей. Они частично признали свою вину. По факту незаконного сбыта наркотиков стражи порядка возбудили уголовное дело.