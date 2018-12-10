2018-12-10T17:36:45+03:00
Происшествия

Жителей Салавата обвиняют в создании интернет-магазина наркотиков

Мужчины создали целую сеть
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии будут судить организаторов интернет-магазина по продаже наркотиковВ Башкирии будут судить организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков
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Трех жителей Стерлитамака обвиняют в создании целой сети по продаже наркотиков в интернете.

По данным прокуратуры, трое преступников оставляли «закладки» на территории Салавата и Стерлитамака. Покупателей они находили в интернете, а после оплаты пересылали координаты тайников, где спрятаны наркотики.

В первом полугодии 2018 года жуликов задержали сотрудники полиции. У преступников изъяли порядка 120 граммов наркотиков, весы и пустые пакетики для упаковки запрещенных веществ.

Сейчас все трое участника группы находятся под стражей. Они частично признали свою вину. По факту незаконного сбыта наркотиков стражи порядка возбудили уголовное дело.

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