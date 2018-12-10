2018-12-10T17:36:45+03:00
Происшествия

Жителей Салавата обвиняют в создании интернет-магазина наркотиков

Мужчины создали целую сеть
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии будут судить организаторов интернет-магазина по продаже наркотиковВ Башкирии будут судить организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков
Изменить размер текста:

Трех жителей Стерлитамака обвиняют в создании целой сети по продаже наркотиков в интернете.

По данным прокуратуры, трое преступников оставляли «закладки» на территории Салавата и Стерлитамака. Покупателей они находили в интернете, а после оплаты пересылали координаты тайников, где спрятаны наркотики.

В первом полугодии 2018 года жуликов задержали сотрудники полиции. У преступников изъяли порядка 120 граммов наркотиков, весы и пустые пакетики для упаковки запрещенных веществ.

Сейчас все трое участника группы находятся под стражей. Они частично признали свою вину. По факту незаконного сбыта наркотиков стражи порядка возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона