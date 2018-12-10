2018-12-10T13:56:46+03:00
Происшествия

В Уфе по вине водителя «Kia» пострадала 17-летняя девушка

Авария произошла на улице Сочинская
Рустем АХУНОВ
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В Уфе водитель «Kia» врезался в столбВ Уфе водитель «Kia» врезался в столб
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В Уфе 20-летний водитель «Kia» устроил аварию, в которой пострадала его 17-летняя пассажирка.

По данным ГИБДД Уфы, авария произошла в ночь с 9 на 10 декабря. Молодой водитель корейской иномарки ехал по улице Сочинской в сторону Кавказской. В один момент молодой человек не справился с управлением и врезался в столб. Удар пришелся на сторону передней пассажирской двери иномарки. В итоге пострадала 17-летняя подруга водителя. Прибывшие медики увезли ее в больницу.

Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

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