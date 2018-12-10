Дмитрий Кириченко подписал контракт с «Уфой»

10 Дек. 13:28 2018-12-10T13:28:22+03:00

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Дмитрий Кириченко официально стал главным тренером футбольного клуба «Уфа».

Напомним, что бывший нападающий сменил Сергея Томарова на посту тренера еще 7 ноября. По всей видимости, тогда в руководстве клуба окончательно согласились с тем, что представитель башкирской школы футбола пока не готов к руководству команды уровня РПЛ.

Тогда же Кириченко стал врио тренера уфимской команды. Любопытно, что никаких официальных бумаг тренер не подписывал. В руководстве объяснили это тем, что внутри команде существуют «доверительные отношения».

Сегодня стало известно, что официальный контракт с «Уфой» в роли главного тренера Кириченко подписал 7 декабря. Срок действия соглашения - 1,5 года.