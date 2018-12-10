2018-12-10T15:14:06+03:00
Общество

«Спасибо, Родина, за такую вкусноту»: в Уфе пациенты больницы жалуются на некачественную еду

Вместо мяса – перловка, а вместо супа – разбавленная жижа
Яна Базекина
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Вот такой "наваристый и сытный" борщ предлагают пациентам после химиотерапииВот такой "наваристый и сытный" борщ предлагают пациентам после химиотерапии
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«У меня рак крови, через каждые два месяца лежу на химиотерапии в гематологическом отделении РКБ. Я хочу показать, чем питаемся мы, умирающие больные» - рассказал 28-летний уфимец в беседе с "Комсомольской правдой".

Мужчина посетовал, что для каждой категории больных предусмотрено разное меню, но на самом деле всех пациентов кормят одинаково. При этом качество больничной еды оставляет желать лучшего.

«Например, борщ со сметаной, на самом деле представляет собой четверть половника розоватой воды с лохмотьями капусты, а вот сметаной там и не пахло. Плов с отварным мясом представляет собой перловку и совсем без мяса, а хлеб – черствый. «Спасибо Родина за такую вкусноту!» - горько иронизирует Андрей Хадипов.

Конечно, пост собрал кучу разгневанных откликов. «Причем здесь твоя родина, если в столовой больницы воруют?» - задается вопросом один из комментаторов. «Как в фашистском концлагере» - возмущается другой. А Елена К. и вовсе поделилась похожей историей:

- Лежали недавно в больнице с ребенком, и я подсмотрела, как на кухне поварихи в баулы котлеты складывали. Мы с ребенком на капельнице были, на обед на пять минут опоздали , так они нам и не дали поесть, - рассказала женщина.

Еда в уфимской больнице.

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