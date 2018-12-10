2018-12-10T12:55:38+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили буйного директора «Водоканала»

Мужчина напал на бухгалтера своего предприятия
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии осудили бывшего директора «Водоканала» Иглинского районаВ Башкирии осудили бывшего директора «Водоканала» Иглинского района
Изменить размер текста:

В Башкирии осудили 52-летнего бывшего директора «Водоканала» Иглинского района.

По данным следствия, в период с 2012 по 2015 годы мужчина приказывал бухгалтеру предприятия не вносить данные о подключении местных жителей к сетям водоснабжения. Средства директор получал напрямую. Таким образом он похитил порядка 1,2 миллиона рублей. Вдобавок, он украл с работы кондиционер, который установил дома.

Узнав, что делом заинтересовались стражи порядка, директор попытался скрыть преступление – попросил знакомого пополнить баланс компании. Помимо этого, он разбил телефон бухгалтера, подумав, что это она сообщила о махинациях.

В итоге мужчину судили сразу по трем статьям Уголовного кодекса – присвоение вверенного имущества, уничтожение чужого имущества и самоуправство. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе по вине водителя «Kia» пострадала 17-летняя девушка
Дмитрий Кириченко подписал контракт с «Уфой»
Социальной картой Башкортостана Банк УРАЛСИБ теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте
В Уфе нашли пропавшую мать с ребенком
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
Уфимец задолжал своему трехлетнему сыну крупную сумму денег по алиментам
Два человека погибли от отравления, один – при пожаре: в правительстве Башкирии рассказали о ЧП на минувшей неделе
В Башкирии появится историко-культурный центр имени Мусы Гареева
Долги по зарплате перед жителями Башкирии превысили 635 млн рублей
В Башкирии под лед угодил ВАЗ 2110
Когда выпьет, нужен секс: коллеги изнасилованной в Уфе дознавательницы рассказали о ее пристрастиях
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за сбор мусора в 2019 году
Стерлитамак закупит автобус за 1,6 миллиона рублей
В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна, есть погибший
В нацпарке «Башкирия» утвердили новые зимние маршруты
В Башкирии вор украл у бабушки самовар и кур
В Уфе перевозчик пытался откупиться взяткой от судебного пристава
Синоптики представили прогноз погоды в Башкирии на начало недели
В Башкирии повысится плата за детский сад
Кровоподтеки, ссадины, отеки: адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы поделилась подробностями скандальной истории
В Башкирии обнаружено тело 58-летнего Владислава Яковлева
Житель Башкирии прятался от сотрудников ГИБДД на крыше своего автомобиля
Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии
У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии