В Башкирии осудили буйного директора «Водоканала»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-10T12:55:38+03:00

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В Башкирии осудили 52-летнего бывшего директора «Водоканала» Иглинского района.

По данным следствия, в период с 2012 по 2015 годы мужчина приказывал бухгалтеру предприятия не вносить данные о подключении местных жителей к сетям водоснабжения. Средства директор получал напрямую. Таким образом он похитил порядка 1,2 миллиона рублей. Вдобавок, он украл с работы кондиционер, который установил дома.

Узнав, что делом заинтересовались стражи порядка, директор попытался скрыть преступление – попросил знакомого пополнить баланс компании. Помимо этого, он разбил телефон бухгалтера, подумав, что это она сообщила о махинациях.

В итоге мужчину судили сразу по трем статьям Уголовного кодекса – присвоение вверенного имущества, уничтожение чужого имущества и самоуправство. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.