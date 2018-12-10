В Уфе нашли пропавшую мать с ребенком
Женщина находилась у знакомых
В Уфе прекратили поиски пропавшей женщины с ребенком
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В Уфе нашлась пропавшая на прошлой неделе с дочкой 31-летняя Елена Кочнева.
Напомним, что 31-летняя женщина с 4-летней дочкой перестала выходить на связь с родными еще 21 ноября. Вскоре родственники решили обратиться в полицию. На сайте МВД появилась ориентировка на пропавшую и ее дочь. На поиски Елены вышли волонтеры.
К счастью, женщину и ее дочь нашли живыми и здоровыми. Сообщается, что все это время они находились у знакомых. Остается неизвестным, почему пропавшая не рассказала родственникам, куда она ушла.