Два человека погибли от отравления, один – при пожаре: в правительстве Башкирии рассказали о ЧП на минувшей неделе

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-10T11:00:40+03:00

Также поступило шесть сообщений о заложенных бомбах, но ни одно из них не подтвердилось

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Сегодня, 10 декабря, в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное совещание. С докладом о самых громких происшествиях за минувшую неделю выступил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Так, за прошедшую неделю в республике произошло 103 пожара, в которых один человек погиб, еще трое пострадали. Два человека разбились насмерть, упав с высоты 4 и 7 этажа. 4 декабря на уфимку с крыши дома свалилась глыба льда: женщина с травмами была доставлена в больницу. 5 декабря в Чишминском районе скончались от отравления при приготовлении пищи два человека.

Также за неделю в полицию поступило шесть сообщений о заложенных бомбах и готовящихся терактах. К счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось.